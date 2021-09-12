世界各國積極提升新冠肺炎疫苗覆蓋率，讓多國都面臨疫苗到貨不夠穩定的情況。在台灣，最明顯的就是在美國捐贈250萬莫德納（Moderna）並施打完畢後，遲遲等不到第二劑。因此再度讓已接種莫德納疫苗者是否可混打另一款使用mRNA技術的輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗的議題，成為討論焦點。

針對莫德納疫苗的施打，世界衛生組織（WHO）建議，兩劑之間的間隔應在28天（4週），若有必要則可延長到42天（7週）。但在全球疫苗供應限制情況下，為了提升第一劑的疫苗覆蓋率，接種第二劑的間隔時間可以推遲到12週（在台灣，指揮中心針對莫德納疫苗兩劑施打間隔也是延長至12週）。

針對不少國家都面臨到的莫德納疫苗短缺問題，各國因應作法不一。舉加拿大為例，《美聯社》先前報導指出，在今年3月期間加拿大國內疫苗極度短缺的情褲下，疫苗專家小組曾建議將莫德納兩劑疫苗施打間隔延長到4個月（16週）；但隨著5月疫苗到貨量開始提升，各省已逐步將間隔時間縮短。根據Our world in data網站統計，3月底加拿大至少接種一劑疫苗的比例僅有13.2%，但如今加拿大持續提高疫苗接種率，當前完整接種兩季的人口比已達68.18%、至少接種一劑則有7.49%，劑次人口比達到74.37%，是全球疫苗接種率名列前茅的國家之一。而加拿大已經開放莫德納可以混打BNT疫苗。

在南韓，先前也曾遭遇疫苗不足所苦，根據報導，南韓政府曾派代表團到莫德納總部催貨，引來美國總部致歉，也成功催貨700萬劑。當前南韓為18~49歲族群接種BNT以及莫德納疫苗，但當前因為莫德納仍有供貨不穩的情況，目前計畫保留一部分在第一劑接種，其餘則留作第二劑備用，還沒有開放莫德納混打BNT疫苗的計畫，而該國面對mRNA疫苗的接種計劃，預計兩劑間隔已延長到6週，未來要是9~10月份疫苗到貨情況來決定是否調整兩款疫苗的接種時間間隔。

而越南則是最新在8日宣布開放混打墨德納以及BNT疫苗。該國的疫苗到貨情況與台灣略為類似。據了解，越南衛生官員指出，過往規定分配到地方的莫德納疫苗，要將半數保留作為第二劑，但是如今各地都在推廣接種第一劑，要擴大第一劑的覆蓋率，因此原本預留做為第二劑的莫德納疫苗已全數用完。也就是同樣面臨莫德納疫苗到貨不足、不穩定的情況。該國有不少民眾接種完第一劑莫德納疫苗後，苦等通知，不料在詢問下才知道疫苗不夠。而隨著時間拉長，才陸續接到可混打BNT疫苗的通知。

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新研究報告，莫德納疫苗保護力最佳，達到95%。再加上先前一些其他廠牌疫苗的副作用，例如血栓等引發疑慮，讓台灣出現不少非莫德納疫苗不打的死忠「莫粉」。在台灣同樣面臨莫德納疫苗到貨不足的情況，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在11日回應，將考慮國外規範以及國內疫情情況後，決定是否混打（莫德納與BNT）。

當前加拿大、英國都已開放莫德納混打BNT疫苗，據悉目前沒有傳出混打後出現嚴重副作用的情況。