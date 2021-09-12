大陸演藝圈近來面臨強烈震盪波，官方出重手施行「清朗行動」，目的是矯正不良風氣，劣跡藝人的懲處除名自然避不了，粉絲活動亂象也在整治範圍內，甚至包含處理流量明星片酬過高的問題，為此，近來官煤央視分享了影帝陳道明過去受訪的影片，片中陳道明怒批當今的流量藝人，是一群「被包裝炒作出來的塑料(塑膠)演員」。

出身自中央戲劇學院的陳道明，曾演出《末代皇帝》、《圍城》、《康熙帝國》、《大漢天子》、《臥薪嘗膽》等經典作品，多次拿下影帝寶座，66歲的他是大陸影壇公認的老戲骨，在圈內地位崇高，近年接演話題劇《慶餘年》，再憑精湛演技服眾，連年輕族群的心都被他征服。

如今官方對演藝圈進行整頓，官媒等自然群起響應，央視近日就為了力挺「清朗行動」，頻頻發表文章與影音呼應之，近日挖出了影帝陳道明過去受訪的影片，在這次訪談中，陳道明談論了所謂的「流量明星」，他直言這些流量藝人頻頻「翻車」的言行，確實對演藝圈產生很大的影響，直言失德藝人不屬於文藝界，「他們是被炒作出來的塑料演員」，還指出流量明星看似為同行，也在螢光幕前工作，但他們的失德作為卻是在摧毀業界的風氣。

這番訪談被官媒再度轉發，足見對陳道明的肯定，但現實面卻是很殘忍的，大陸娛樂業大亨王中軍曾感嘆直言，當今娛樂圈對於實力派老戲骨不太友善，「陳道明老師再牛，也沒有一部戲是以他為主的戲了」，最多只能演跟他年齡相、氣質符的配角，不可能做一部以60歲老人家為主角的戲，曝光陳道明的片酬比當紅小鮮肉要少了許多，無奈表示這個時代就是如此。