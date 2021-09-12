住在北市文山區的新北裝潢工人夫妻，確診染疫Delta病毒株，北市副市長黃珊珊12日爆，中央當初認為北市匡得太寬，覺得文山區的第一圈在高風險場所的接觸者不該被居隔，甚至在系統刪除北市上傳的居隔記錄，且是在還沒確認病毒基因定序前，結果現在驗出夫妻倆都是Delta，「證明北市謹慎是正確的決定！」

黃珊珊今PO臉書表示，終於鬆一口氣，松山區國中生11日確定不是Delta且已產生抗體，顯示傳染力較低，所以該國中所有預防性居隔與停課都取消，周一復課。

黃珊珊說，北市與新北市幼兒園有關的4所幼兒園與3所國小，預防性居家隔離了數百人，今天採檢結果出爐，還有4位報告未出，其他全都是陰性，如果沒有意外，今晚可順利開出解除隔離通知書，明天就可復課，面對Delta來襲，這樣的結果令人安慰。

她說，唯一還沒能解隔的是文山區1所國中及1所私立幼兒園，要等到下周二才滿5天，因文山區到新北社區裝修的工人及太太都確診為Delta病毒株，要繼續採取高規格的預防性居家隔離，下周二採檢為陰性後才能解隔。

她直言，這次松山區國中是5月疫情爆發後的第一個校園確診案例，加上Delta疑慮，北市分外謹慎，但中央認為北市匡的太寬，覺得文山區的第一圈在高風險場所的接觸者不該被居隔，甚至在系統刪除北市上傳的居隔記錄，但在沒確認病毒基因定序前，真的不能放鬆，若發生破口，誰也承擔不起，所以昨天會議時她也一樣說「繼續比照Delta預防性隔離，有事我負責」，現在驗出他們夫妻都是Delta病毒株，證明她謹慎一點是正確的決定。

黃珊珊說，北市精準疫調中心會議每天都針對個案深入研究討論，如何匡列都經很多人討論後進行，這就是新常態，先假設用最高規格匡列，視科學證據解列，以後可能常常會發生這種狀況，Delta畢竟已經進入台灣社區了，絕對不能掉以輕心。

黃珊珊指出，今天有1例本土案例，但CT值已高達37，可能就像那位國中生一樣都已經得過且產生抗體了，也許社區中還有些殘陽未被找出來過，但還是被認定為新確診案例，北市依規定匡列、隔離，希望盡速找到感染源，半點不能馬虎。