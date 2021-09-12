國民黨前主席洪秀柱今在臉書發文，說明黨主席候選人張亞中在中常會的500萬美元本票爭議，而國民黨主席江啟臣今天分享洪秀柱貼文強調，主席選舉是一時，做人處事才是一世，擔任黨主席除了能力，也需要誠實無私的人格，並向洪秀柱講真話致敬。

江啟臣指出，他接任主席後更深刻體會洪前主席一邊對付黨產會的追殺，一邊籌募黨務經費和黨工薪水的艱辛，她受盡了許多委屈，柱姊在黨面臨風雨中，帶領全黨從瓦礫廢墟中一塊一塊拾起磚頭、重建家園的人，他和柱姊一樣，絕對不會是袖手觀看或是閃躲離去的人。

江啟臣表示，當時柱姐借不到錢，差點要賣自己唯一的房子，所幸郭董母親伸出援手而解套，沒錢，百年老店如手腳被綁住，再多的願景理想，都是白搭。

江啟臣強調，主席選舉是一時，做人處事才是一世，擔任黨主席除了能力，也需要誠實無私的人格，能務實面對者，方是人選，最終還需要放得下的勇氣。

江啟臣認為，不論誰當選，團結才是力量，不能讓監督的力量被分散，天佑國民黨，而洪秀柱真的是永遠勇敢真誠、講真話、愛黨始終如一，並向您致敬。