南台中家扶中心經濟扶助戶數938戶，疫情衝擊生計雪上加霜；台中市育成國際同濟會連續14年愛心助家扶，購買立達啟能訓練中心月餅，向大坑柚農採購柚子，再轉贈給家扶中心，公益行動發揮最大效益。

南台中家扶主任王金敦說，中秋送暖也是送希望，除了物資外也急需各界提供經濟援助，家扶中心持續招募助養人，嘉惠接受家扶協助的孩子。

台中市育成國際同濟會創會長陳成添與現任會長劉勝裕，將月餅200盒與柚子200箱全數捐贈給南台中家扶扶助家庭，其中的100箱柚子為陳成添自掏腰包加碼捐贈，盼拋磚引玉，讓更多民眾關心弱勢家庭的需要。

響應善舉的台中市四張犁三官堂董事長陳瑞昌，本身是育成同濟會前會長，第二年一起參與捐贈，提供台中市四張犁普渡供品泡麵飲料餅乾等民生物資給扶助家庭，讓他們減輕生活壓力。

南台中家扶扶幼主委陳昭舒指出，目前經濟扶助的戶數有938戶，育成國際同濟會將資源串起造福更多人，送禮更有溫度與人情味。

「感謝家扶在疫情期間給我們的幫助，獲贈月餅、柚子，可以有過中秋節的感覺，」帶著孩子來領物資的受扶助家長

，向捐贈社團說聲「金多謝」，月餅與柚子多了一個分享與助人的意義。