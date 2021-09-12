國民黨籍立委林為洲抨擊新竹市長林智堅在此時間點提出新竹縣市合併，是為選舉考量，此番言論遭到民進黨立院黨團總召柯建銘回擊，認為新竹縣市合併反而對藍營有利，林為洲的說法是未戰先敗。對於雙方為選舉資格交火，林智堅維持一貫態度，認為只要是有資格、願意來為新竹服務的人，都樂見參選。

柯建銘指出，林為洲倡議新竹縣市合併後林智堅不能參選，還說若合併要將苗栗縣也納入，並在2026年在上路，這樣的說法根本是為自己盤算。且按照林為洲稱縣市合併升格是為選舉考量，那新竹縣長楊文科是否也不能選？當初桃園升格後，當時縣長吳志揚也照樣參選。林為洲此番言論是否才是為自己打算？

針對竹竹合併後升格，誰來參選首長是否有資格條件的限制或條款議提，新竹市長林智堅認為，推動大新竹合併升格為直轄市，是基於對城市未來的發展以及縣民市民的福祉，至於升格後，只要是有資格、願意來為新竹服務的人，我們都樂見。

另外，針對柯建銘所言，新竹市政府幕僚則解讀，柯總召並非說支持市長林智堅參選，而比較是指限制某人不能選是沒有道理的。