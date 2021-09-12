全家首創鮮食循環餐盒，提供循環容器的新選擇，回收率達9成5。（全家提供）

全家便利商店落實聯合國永續發展目標SDGs第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」理念，繼攜手桃園市環保局，推動「桃園市府商圈循環杯」計畫後，近期再與台中市政府響應，由綠色和平發起的台中草悟道商圈「絕塑好店」循環杯計畫，於台中全家草悟道店，提供民眾減少一次性外帶飲料杯的選擇。

同時，全家桃園市府店，也與桃園市政府合作，推出領先零售通路業的「環保無塑日」計畫，自今年10月開始、每周五10點起，不論購買Lets Café或私品茶系列，一律只提供循環杯，為鼓勵民眾響應，推出每杯優惠5元的折扣，希冀培養民眾使用循環杯，或攜帶環保杯。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，今年4月與桃園市政府，於全家桃園市府店合作推出「桃園市循環杯」計畫後，也自發導入循環餐盒機制，成為全台首間「循環容器示範便利商店」，推出至今循環餐盒回收率達9成5，循環杯更高達99%。為持續推廣，此次響應台中草悟道商圈循環杯計畫，選擇高人流的全家草悟道店作為示範店舖。

全家草悟道店循環杯使用方式，民眾只需開起LINE，並掃描店舖內借杯機上的QR Code，加入好盒器服務並取得循環杯，並於購買時將循環杯交給店員盛裝飲品，使用完畢後，僅須投放到還杯機，即完成循環杯的租借與歸還。