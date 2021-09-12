翁姓男子與妻子結褵超過10年，因禁不起誘惑出軌，對方同是有夫之婦，翁妻閨密不捨好友難過，竟主動與小三丈夫聯繫，要求他去驗孩子ＤＮＡ，直言或許不是親生，此舉不僅造成小三家庭失和，翁妻離婚後更一狀告上法院，法官判決翁男需賠償30萬元。可上訴。

判決指出，翁妻某次無意間看到丈夫手機，發現她與女子阿芬（化名）互傳曖昧訊息，且期間屢屢無故失聯或外出，詢問丈夫數次皆堅決否認外遇，直到有次發現行動電話定位於汽車旅館附近，才獲悉翁男已經出軌3年。

翁妻閨密透露，有次與好友互相傳LINE，她說不舒服要去醫院，接著打手機未接、傳訊也沒回，直到當天下午，才表示正在海邊，直覺事態嚴重，她才緩緩道出自己老公外遇。

原本一直以為閨密婚姻美滿，不捨她感情受傷，直接找上小三，劈頭就問與翁男在一起多久，阿芬答說，從她懷孕3個月後到生產前，每周最少發生1至2次關係，閨密又問，難道不知對方有家庭，阿芬說，就是戒不了2人間的肉慾。

閨密氣不過，直接找上阿芬丈夫，直說，你的女人在懷孕期間都有與他人發生性關係，且會帶小孩前往汽車旅館，問他要不要去驗小孩DNA，阿芬丈夫事後偷偷帶小孩驗DNA，發現真的不是自己孩子，草草結束這段婚姻。

翁妻也曾找阿芬對質，阿芬竟不覺得自己有錯，反而將矛頭指向對方說，你怎麼不好好關好那隻鳥呢？任憑他這樣亂飛好嗎？就算今天我已經沒有跟他聯絡！難道你有十足把握沒有第2、第3個我再出現嗎？

此刻翁妻決定離婚，且一狀告上法院，向前夫請求侵權賠償，法官認為翁男嚴重衝擊夫妻間忠誠、互信基礎，已破壞婚姻共同生活圓滿及幸福，且情節重大，因此判決需賠償女方30萬元。