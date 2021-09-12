美國政府公開赴美阿富汗流亡者的暫居房，這些暫居房都設在美國軍事基地內部，以大型軍用布篷為主。這些阿富汗流亡者會先接受篩查，之後再決定如何安置。

美聯社報導，位在德州艾爾帕索( El Paso)的 布利斯堡(Fort Bliss)，是8座收容阿富汗流亡者的美軍軍營之一，該軍營在星期五主動開放3小時，讓媒體瞭解裡頭的情況，看到數十個帶空調大帳篷，有些做為宿舍，有些是餐廳，土地沒有舗設，就是德州最常見的黃土地，此處就是這些阿富汗人遠離家園之後的新家。

國務院高級官員莉茲·格雷康(Liz Gracon)說：「來此的每一位阿富汗人都經歷了一段辛苦的旅程，他們現在新的挑戰將是如何適應在美國生活。」

布利斯堡空拍圖，白色的空調帳篷是流亡阿富汗人的新家。(圖/美聯社)

雖然暫居區開放媒體報導，但不知為何，包括美聯社在內的記者不能訪問與這些撤離人員，軍方官員稱，這是為保護他們的隱私。

基地可收容約1萬名阿富汗流亡者，在接受醫療和安全檢查後，可以住在基地一段時間，然後再另做打算。美國國土安全部和國務院官員稱，「此次行動是歷史性的成功，在不到一個月的時間，就提供了夠大的居所，安置大量難民。」

記者看到，帶著足球和籃球的阿富汗兒童，在白色的大帳篷外玩耍，一些家庭排著長隊領取午餐，美軍供應的是阿富汗口味的燉菜與米飯。有些家庭試著找事做，收集保特瓶空罐做資源回收換錢。

這些流亡者大多是在過去20年間，幫助過美軍的「友善阿富汗人」，是曾經的美軍翻譯、司機、嚮導，舊政府公務員，還有一些親美平民，這些人很可能遭到塔利班秒後算帳，因此美國國會早就呼籲必須營救他們。未來總數將有大約 5萬名阿富汗人進入美國。

這幾乎是美國歷史上最大規模的撤離行動，將近 13萬人搭飛機出逃阿富汗，其中許多人仍在過境中，他們會在其他國家接受安全審查和檢查，包括德國、西班牙、科威特和卡達。