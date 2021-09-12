中颱「璨樹」昨天在台東沿海掀起巨浪，雖未造成重大災害，但是「南迴藝術季」中的1件作品「協調的混沌」卻被沖毀，完全消失在沙灘上。所幸在太麻里曙光園區的「大腳丫巨人」，提前移至防風林，逃過一劫。

「璨樹」暴風圈11日侵襲台東，沿海掀起8米以上巨浪，上個月14日才開幕登場的南迴藝術季，展出的14件作品，有3件設置在沙灘上，其中1件作品「協調的混沌」被大浪沖毀。

台東縣政府文化處表示，位於華源海灣沙灘上的藝術品「協調的混沌」，是由美國藝術家Andres Amador創作，起初確實有顧慮到颱風或其他季風帶來的大浪給沖毀，但藝術家認為作品在正常環境下可維持6個月的時間，幾經溝通下，並簽訂保固條款後，才同意繼續創作展出。

太麻里鄉華源居民說，之前就有向主辦單位說，作品設置在沙灘上風險很大，只要颱風大浪隨時都打上岸，想不到璨樹颱風昨夜都沒登陸，今天早上就看不到作品了，完全消失在沙灘上。

所幸曙光園區沙灘上的「大腳丫巨人」及藍白拖2件作品，已事先做好防颱措， 先移到防風林內。

文化處指出，被沖毀的作品有半年保固期，因自然天候因素遭到破壞，藝術家會重新原地創作，而且所使用的素材，都是以現地石塊所堆砌，不會破壞海洋生態環境，符合環保創作的概念，民眾可期待作品重新呈現。