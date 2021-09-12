「反萊豬」、「珍愛藻礁」等4項公投案將在年底舉行，外界關注執政黨是否準備啟動宣傳應戰。精神科醫師蘇偉碩指出，目前民進黨內對於是否要和公投正面對決分裂成兩派，同時蘇貞昌內閣也十分擔心，哪怕只有反萊豬公投通過，可能面臨倒閣危機，但疫情控制不好，同樣也會面臨倒閣，蘇偉碩認為，民進黨可能會陷入進退失據的窘境。

蘇偉碩10日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中表示，對於反萊豬公投要不要如期舉行、要不要正面應戰，已經造成民進黨內分裂成兩派，我們可以粗略分成鴿派和鷹派，鴿派認為說要冷處理，鷹派就說不行，要辦300場說明會，用大軍鎮壓。

蘇偉碩指出，要不要如期舉行，以及冒著疫情的風險，民進黨分裂成鷹派和鴿派，同時這其中有很多政治的考慮，蘇內閣很怕，公投的投票結果出爐之後，哪怕只有反萊豬公投過關，他可能都會面臨信任倒閣的問題，且黨內就有理由要求他要下台，「對蘇內閣來講，要嘛就拖過去，可以多做一點時間，要嘛就有辦法讓投票無法達到有效門檻」。

不過，蘇偉碩也說，這樣又會遇到一個問題，如果疫情控制不好，民眾對蘇內閣的信任度也會下降，也是會有倒閣危機，他認為，到最後民進黨真的會進退失據、左右為難，然後就就陷入非常激烈的派系鬥爭。