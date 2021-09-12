新北市11日有5校2262名學生預防性停課，新北市教育局表示，明天有3校復課，另仍有2校2123名學生繼續預防性停課。

教育局表示，為有效阻斷校園傳播鏈，被匡列居家隔離採檢期間，就讀學校的班級、補習班及安親班需要預防性停課，確認PCR陰性才能復課。

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