谷關警光山莊經修繕後，外觀美輪美奐。(台中市警局提供／林欣儀台中傳真)

中部地區最古老溫泉「谷關溫泉」已有百年歷史，一度是熱門旅遊景點，而當中的警光山莊改建至今已超過30年，建物龜裂且設施老舊，台中市警察局去年編列經費、配合警友會補助，共斥資970萬元進行大規模修繕，今天重新啟用，盼為當地觀光注入新活力。

在台中市警察局長蔡蒼柏等人主持下，谷關警光山莊展現新氣象。谷關警光山莊位於海拔約800公尺的大甲溪畔，引雪山山脈的優質碳酸泉為泉水，其在日治時代原本是警察療養所，1989年才改建並供員警休憩使用，主要提供警察機關人員、親屬及其他督導、協助警察業務人員入住。

無奈在九二一地震及多次颱風侵襲，谷關警光山莊的建築已多處龜裂，部分管路甚至有露水情況，且內部設施老舊，台中市警局去年編列120萬經費、配合警友會補助850萬，針對山莊屋頂防水、外牆拉皮、浴池整修、室內外地磚重新舖設、公共浴室整建等工程進行修繕，今年8月完工驗收。

修繕後的警光山莊外觀美輪美奐，且內部設施、服務環境提升，未來期盼能吸引更多人潮到谷關消費，帶動當地發展。