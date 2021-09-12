南投市139丙線第1期工程於3年前規劃辦理，全長1.7公里，從南崗工業區工業北路區段至嶺興路，於2019年底完工通車，成為南投市外環道，並串連通往名間鄉、旺來產業園區，第1期（工業路）最高速限50公里，警方新增固定式自動測速照相桿，取締闖紅燈及超速違規。

南投縣警察局交通隊表示，該路段全線為4線道，因道路寬敞，隨著車流量明顯增多的狀況，為了維護用路人的安全，設置的固定式自動測速照相桿都會依車流、路況及交通事故件數評估，並與相關單位會勘後，經公告及設置預告標誌，才執行取締。

警方指出，139丙線第1期（工業路）2019年底完工通車後，疏解南崗工業區連接南崗路及台3線的交通流量，與139甲線、乙線相同，設置固定式自動測速照相桿的路段，罰錢並非目的，只是提醒用路人遵守交通規則，勿超速、勿闖紅燈。

為改善南崗工業區上下班塞車問題，降低139線交通事故率，原甲、乙線外，再增設丙線；南投縣長林明溱曾指出，投139丙線不僅肩負工業運輸，也將串連觀光的重要道路，工程分為2期，第1期於2019年底完工，第2期民族路、嶺興路拓寬、闢建至樂利路的南投旺來產業園區，全長亦為1.7公里，2022年7月完工。