綜藝天王吳宗憲今（12日）低調嫁女兒，二女兒Vivian（吳則含）甜嫁給前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），吳宗憲對二女兒婚事相當低調，而吳宗憲結束下午的儀式後，他稍早則在網上曬出與女兒合照，只見Vivian身穿白紗，開心頭靠著爸爸的臉頰，吳宗憲也寫下：「好啦！他們真的是圈外人...但今天結婚了！還是希望他們的喜氣，可以給所有人帶來平安健康的祝福」。

吳宗憲今開心嫁二女兒Vivian，雖然有疫情和颱風攪局，仍不影響吳宗憲嫁女兒的好心情，小倆口低調在台北某飯店舉行婚禮，因應防疫規定，他們把教堂旁的房間全包下來，由於新人相當低調，吳宗憲則笑喊小倆口不適應鏡頭，便牽著大女兒吳姍儒（Sandy）到媒體區向大家致意。

吳宗憲稍早則曬出與二女兒Vivian自拍照，並再次強調，新人都是圈外人，也希望藉由小倆口結婚的喜氣，能夠帶給外界平安、健康，吳宗憲發文滿是嫁女兒的喜悅，照片中，Vivian身穿白紗、手拿捧花，開心地頭靠著爸爸的臉頰，Vivian五官精緻、超氣質，Vivian笑容燦爛，待嫁的喜悅藏也藏不住。

而吳宗憲將會在晚上的婚宴為女兒高歌一曲，身為天王的他還直呼：「第一次為了上台這麼緊張」，吳宗憲開心女兒有好歸宿之餘，他也感性說：「結婚就這麼1天，最大的重點是一輩子的經營，最要恭喜的是帥哥Wilson娶到1個最棒的新娘」。