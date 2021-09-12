海軍：美製魚叉飛彈與國軍現有裝備搭配 可增加敵反制困難 18:312021/09/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國政府去年10月宣布約新台幣677億元岸置型魚叉飛彈系統軍售案，但明年度國防預算書卻編列866億元，較美方宣布金額多出189億餘元；圖為陸基型魚叉飛彈。（摘自波音官網） Facebook Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導「海軍購置岸置魚叉飛彈，編列8百餘億元一次採購」等情，海軍司令部今（12）日表示，依敵情威脅及國防部聯合戰力規劃指導，為快速形成戰力，原本即已規劃採購之數量、金額，內容包含軍售裝備、彈藥及工程施作等各項預算，以分年編列方式執行。 海軍指出，美製魚叉飛彈與國軍現有的裝備適切搭配，可使作戰運用更具彈性，且增加敵反制困難，有效提升國軍聯合制海作戰能力，籲請國人支持。 傳駐美代表處擬改名 民進黨：支持務實互信原則 與美密切溝通 向美採購岸置魚叉飛彈 傳將在台中清水營區接裝！強化不對稱作戰 蔡總統視導海鋒大隊 #魚叉飛彈 #國軍 #裝備 #海軍 #美製 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－恒指維持區間震盪 25,600點有撐 04:102021/09/11 全球財經 疫後百貨周慶虛實並進 04:102021/09/11 時尚消費 駐美代表處若更名將引對岸反制 趙少康：需有國安戰略備案因應 14:492021/09/11 政治 陽明、萬海 8月營收寫多項紀錄 04:102021/09/11 財經要聞 傳駐美代表處更名 知名學者直言：後果由全體人民和國軍承擔 14:002021/09/11 政治 政院首度證實飛彈特別預算上限2400億 最快16日拍板特別條例 15:242021/09/11 政治 種馬王果然夠力 首出救援任務山區吊回海鷹直升機 15:322021/09/11 軍事 國戰會論壇》「合作性統一」的再詮釋：破解台灣被戰場經營的危機（張明睿） 08:402021/09/11 海納百川 中美領導人再度通電話 習近平稱搞好中美關係是必答題！拜登無意改變一中政策 04:102021/09/11 焦點要聞 結合資訊科技 智慧醫療展新貌 04:102021/09/12 產業．科技 王毅籲南海問題不擴大越南：依國際法 04:102021/09/12 產業財經 政治熱門新聞 士官比士兵多1倍原因曝光 網譏：難怪蘇貞昌要說「這句話」 - 政治 拜登突然轉彎 郭正亮指台灣有點尷尬 - 政治 工商大老喊「拆總統府改建抗日公園」網脫口一句 - 政治 2022高雄市長選戰 他若代表藍軍出馬可望拚成55波 - 政治 駐美代表處改名台灣代表處？前外交官語出驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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