有關媒體報導「海軍購置岸置魚叉飛彈，編列8百餘億元一次採購」等情，海軍司令部今（12）日表示，依敵情威脅及國防部聯合戰力規劃指導，為快速形成戰力，原本即已規劃採購之數量、金額，內容包含軍售裝備、彈藥及工程施作等各項預算，以分年編列方式執行。

海軍指出，美製魚叉飛彈與國軍現有的裝備適切搭配，可使作戰運用更具彈性，且增加敵反制困難，有效提升國軍聯合制海作戰能力，籲請國人支持。