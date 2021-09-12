在中國與澳大利亞政治、經濟關係持續惡化之時，中國為加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）應澳大利亞國會要求提出一份報告，強調中澳兩國經濟具有巨大的合作潛力。但是澳大利亞財政部長卻對此表示，澳大利亞必須減少對中國這一最大貿易夥伴的依賴，企業必須為澳中新的緊張關係做好準備。

據《美國之音》報導，中國為申請加入CPTPP而遊說澳大利亞議會時雖然強調中澳貿易的潛力，但完全未提及北京對澳大利亞施加的價值數十億美元的懲罰性貿易制裁。

報導說，這篇由中國駐澳大利亞大使館應澳大利亞議會的要求提交的報告發表後，澳大利亞財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）發表談話說，澳大利亞必須實現經濟多元化，減少對中國這一最大交易夥伴的依賴。他同時警告，澳大利亞企業必須為澳中新的緊張關係做好準備，此舉令北京感到尷尬。

CPTPP的前身為《跨太平洋夥伴關係協定（TPP）》，是由亞太經合組織（APEC）一些成員國於2002年發起的一個地區多邊自由貿易協定。2017年談判即將完成之前，美國總統川普決定退出TPP，當初參與TPP談判的11個亞太國家只好另起爐灶，於2018年通過談判達成沒有美國參與的CPTPP協定。

CPTPP於2018年年底生效後，已有英國、中國、台灣和泰國表達出加入該多邊自由貿易協定的興趣。創始簽約國包括澳大利亞、日本、加拿大、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利以及秘魯，這11國擁有約5億人口，生產總額高達11兆美元，約占全球GDP的13.1%。而中國為了加入CPTPP，今年已經與澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞以及其他一些國家進行了技術談判。

報導引述中國駐澳大使館提交的報告指出，「中國致力於構建人類命運共同體，願與各方一道，推動經濟全球化和地區經濟一體化進程」。中國與澳大利亞於2015年簽署的自由貿易協定導致雙邊關係的迅速發展，引入了爭端解決機制，並在去年取消了95%的進口關稅。但是，報告未提及澳大利亞遭到中國進行貿易制裁與反傾銷調查。

報導指出，澳大利亞財長最近演說中指出，中國最近尋求把澳大利亞經濟作為打擊目標「並不是個秘密」。而澳外交部及商務部在回應議會質詢時表示，擴大CPTPP簽約成員，使之超越目前的11個成員國將有助於使澳大利亞的出口市場多元化。

報導表示，儘管澳中關係緊張，而且中國對澳大利亞進行多項貿易懲罰制裁，但是截至7月底的前12個月中，澳大利亞對中國的出口仍然創下194億澳元（約合144億美元）的紀錄，比先前同期12個月增長了72%，而成長最主要的原因是中國對澳大利亞鐵礦石旺盛的需求。