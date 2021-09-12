每個人都擁有自尊心，無法接受別人隨便欺負、侮辱自己，但有時候適度的示弱也不是件壞事，不過《搜狐命理專欄》近日發文分享，指出白羊座、金牛座和摩羯座的女生自尊心特別強，絕對不會輕易低頭認輸。

1、白羊座

白羊女非常真性情、不會偽裝自己，不管是生氣還是高興都會表現出來，所以她們的自尊心強也是眾所周知的事情，絕不允許任何人瞧不起自己，對於白羊女來說，自尊是她們人生中最重要的東西，絕不能輕易被人踐踏在地上，所以她們絕對會拚命維護自己的自尊心。

2、金牛座

金牛女天生就不喜歡輸的感覺，也不喜歡被別人否定，長大之後她們才逐漸明白，原來這一切都是因為她們的自尊心很強；如果確定自己沒有做錯，就算對方在怎麼逼迫、傷害她們，她們也絕對不會屈服，因此不少金牛女在小時候都是比較不討喜的孩子，寧可挨罵挨打也不願意服軟示弱。

3、摩羯座

摩羯女非常早熟，她們很早就明白如果不想被人欺負，就一定要讓自己變得強大，才能比別人擁有更多的優勢和話語權，也深知現實是很殘酷的，所以總是不斷向前奔跑；儘管自尊心非常強，但摩羯女從不隨便表現出來，畢竟「君子報仇，十年不晚」，別人踐踏自己自尊的事情，她們是不會輕易放下的。