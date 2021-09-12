颱風璨樹北移，雲林以南陸地已脫離警戒區域，南投縣災害應變中心宣布，於12日下午17時30分調降為3級開設。南投市區多無明顯風雨，山區僅零星降雨。

南投縣政府指出，根據中央氣象局於9月12日17時30分中度璨樹海上陸上颱風警報，全縣已解除警戒區域，南投縣璨樹颱風災害應變中心開設即起降為3級開設，後續由消防局應變小組持續加強監控，必要時由各單位依權責執行各項防救災事宜。