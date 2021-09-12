脫離璨樹陸上警戒 南投應變中心降3級開設 18:332021/09/12 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 脫離璨樹陸上警戒，南投應變中心下午宣布降3級開設。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風璨樹北移，雲林以南陸地已脫離警戒區域，南投縣災害應變中心宣布，於12日下午17時30分調降為3級開設。南投市區多無明顯風雨，山區僅零星降雨。 南投縣政府指出，根據中央氣象局於9月12日17時30分中度璨樹海上陸上颱風警報，全縣已解除警戒區域，南投縣璨樹颱風災害應變中心開設即起降為3級開設，後續由消防局應變小組持續加強監控，必要時由各單位依權責執行各項防救災事宜。 土石流黃色警戒 桃園復興區預防性撤離 璨樹颱風過境 桃園復興區預防性撤離79人 #開設 #3級 #脫離 #璨樹 #警戒區域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹挾大雨北上 農委會發布187條土石流黃色警戒、慎防大規模崩塌 14:032021/09/12 生活 璨樹繼續北漂 中部以北各地午後嚴防強風豪雨 09:452021/09/12 生活 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹直撲蘭嶼 衛生所臨時檢疫站也被吹垮 17:302021/09/12 生活 璨樹直撲蘭嶼吹起17級陣風 700多戶停電 12:052021/09/12 生活 璨樹海陸警解除時間曝 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨 16:222021/09/12 生活 晚間脫離璨樹暴風圈 侯友宜：明天正常上班課 17:492021/09/12 生活 璨樹「螺旋雨帶」還沒到 專家揭北部風雨爆發時刻 08:272021/09/12 生活 中颱璨樹來襲 花蓮多處路樹倒塌、逾2400戶停電 10:192021/09/12 生活 今本土＋3 網見1例關聯不明嚇壞：指揮中心居然因颱風不開記者會 15:172021/09/12 政治 璨樹17級狂風襲蘭嶼吹落水塔、毀木屋 驚悚曝光居民心痛 14:352021/09/12 社會 社會熱門新聞 颱風天釣魚！苗栗1人困沙洲遭水沖走 特搜救援中 - 社會 超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 社會 政大男罵妻學歷低「去過機場比妳搭過公車多」 她狠休夫 - 社會 民生社區驚見母帶2幼女翻垃圾桶覓食 網超暖刷整排留言 - 社會 高雄公務員上班追劇爽領7萬月薪 遭檢舉嗆同事「相堵ㄟ丟」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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