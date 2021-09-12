台北市松山區某國中生確診，坐在個案後面的女國中被匡列密切接觸者，家住基隆，但其家人未獲安排感到不安。對此，衛生局表示，爆發確診案件，會陸續匡列接觸者，過程需要時間調查，尤其是跨縣市案件，呼籲民眾切勿心慌，市府會依規定進行處置。

基隆鄰近雙北，不免會有確診足跡或密切接觸者跨縣市移動，日前北市松山區有國中生確診，坐在個案後方是一名家住基隆女國中生，被匡列為第一圈密切接觸者，而其家人則是第二圈接觸者，但未在第一時間被匡列隔離，由於Delta病毒入侵台灣，一家人擔心自己成為防疫破口，不滿向市府投書。

對此，衛生局表示，在疫調和匡列處置上，有一定的規範和流程，第一圈接觸者會先進行隔離，至於第二圈接觸者也會通知，但難免有先後之差，加上確診案件來自台北，必須跨縣市合作，要先等北市上傳接觸者管理系統，基隆才會接管，現階段女國中家人也已匡列進行隔離中。

衛生局指出，這起案例北市在進行疫調時，第一、二圈，甚至是第三圈接觸者可能都會先知道狀況，建議得知者可以先進行自主健康管理。現在面臨Delta疫情，需以高規格應變是對的，但過程確實可能會造成民眾擔心和壓力，市府一定會一層、一層釐清，請民眾相信，並配合防疫規定。

另外，衛生局提及，松山區國中生確診案，基隆共匡列7人隔離，加上雙北其他群聚案，目前總計匡列17人隔離。