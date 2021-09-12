金門金寧鄉東坑路口今天下午發生1起自小客車自撞變電箱的交通事故，所幸楊姓駕駛僅手腳擦傷並無大礙之二。（警方提供）

金門金寧鄉東坑路口今天下午發生1起自小客車自撞變電箱的交通事故，所幸楊姓駕駛僅手腳擦傷並無大礙。警方現場勘查疑係車速過快失控，確切原因有待進一步調查。

警方調查，今天下午15時40分許，楊姓民眾駕駛自小客車沿環島西路2段直行，左轉東坑村時疑似車速過快而自撞路邊變電箱，還好只有手腳擦傷。警方現場酒測初步排除酒駕行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

警方提醒，行經彎道或路況不熟的路段應減速慢行，勿逞一時之快，正確的防禦駕駛跟安全駕駛觀念，可以降低交通事故的發生。