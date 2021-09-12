今年第14號颱風「璨樹」來勢洶洶，全台多縣市今日因此停班停課，而在外頭風雨交加時，新北市汐止區有民眾目擊，當地的里長竟不畏風雨，熱心地為民眾闔上忘關的汽車後車廂，消息曝光在網路上引起熱議。

有民眾於12日下午在臉書社團《汐止集團》發文，透露在汐止區的崇德里一處停車場，一名粗心的車主不小心忘記關上後車廂，而颱風過境，沒關好的後車廂蓋在風雨中不停搖晃，雨水也灌入後車廂裏頭。

透過民眾貼出的影片可見，畫面中有一名穿著黃色雨衣，撐著藍色雨傘的人頂著颱風天外出的危險，熱心得替該名車主闔上後車廂，而原來畫面中的人就是崇德里的里長。

貼文曝光在網路上後，里長熱心服務的畫面引起討論，不少民眾回應，「里長人真好」、「里長服務多重辛苦了」、「辛苦了，車主下次要小心」、「等到出太陽 車內就開始搖滾區了，里長辛苦了。」也有網友憂心，車主開著後車廂別有用意，對此，里長也現身留言區回覆，「我是里長，確認過車主沒有養魚的意思。」

中央氣象局晚間指出，颱風璨樹的暴風半徑略為縮小，但未來幾小時仍會持續影響台灣，針對宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮等發布陸上颱風警報，預估至今晚為止，北台灣與中南部山區仍會有降雨，深夜才會趨緩。