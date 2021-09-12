香港武打巨星甄子丹以電影《葉問》系列電影聞名全亞洲，戲外的他還是個寵妻狂魔，夫妻倆日前上節目受訪，自爆當初與選美冠軍汪詩詩來電，彼此是不知道相差18歲的，憶起追求、交往還有超緊張的求婚見家長過程，相當有趣。

甄子丹和汪詩詩受邀上《魯豫有約之大咖一日行》，甄子丹不諱言有過一段婚姻，聊到現在與汪詩詩組成家庭，言語間幸福表露無遺，並坦言兩人交往前，原來彼此都不知對方歲數這件事，「因為我以前離過婚，所以對於婚姻沒有一種安全感，但是認識了我太太之後，很快我就有很強烈的感覺，覺得這個女孩，我必須要跟她在一起。但那個時候我不知道她那麼小啊…。」汪詩詩不約而同也笑說：「我也不知道他那麼大！」

甄子丹回憶見女方家長時很緊張，汪詩詩外婆跟姨見到他後立刻認定OK。（圖／LiTV、世詮提供）

看不出兩人相差18歲的主因，汪詩詩分析自己思想與舉止比外表看起來成熟，而甄子丹則是比實際年齡更年輕，因此才造成這「可愛的誤會」，繼而締造這段良緣。問到求婚，沒想到甄子丹也會有緊張時刻，汪詩詩憶起第一關其實是外婆跟姨，兩人可是一眼見到便立刻認定這位孫婿，甄子丹是後來才與汪詩詩雙親見面，「看到他手發抖，天啊我好緊張！」

面對賢內助，甄子丹讚汪詩詩聰慧外，也感激她是顆福星，「我的好運氣都是我太太！我們結婚之後，基本上我的事業都很不錯，我的女兒出生，我第一次拿金像獎，兒子出生又拿獎，基本上每一年都開始拿獎，所以朋友圈裡都說，這些全部都是你老婆給你的。」該集節目已在LiTV上線。