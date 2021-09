吳則含絕美婚紗照曝光。(孫伊萱攝)

吳宗憲開心曬出與二女兒吳則含的合照。(摘自IG)

吳宗憲二女兒吳則含(Vivian)12日下午與前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚(Wilson)低調在台北萬豪酒店完婚,姐姐吳姍儒(Sandy)受訪時透露,婚禮流程很長,雙方爸爸都能言善道,吳宗憲還帶了3張印有歌詞的紙上台,為愛女獻唱比利喬〈Just The Way You Are〉,妹妹在拜別父母時也忍不住爆哭,還說「爸爸是她的鋼鐵人」,不忘引用《復仇者聯盟》中的經典台詞「愛你3000遍」,場面相當溫馨。

吳姍儒表示因為自己坐在爸爸後面所以沒看到,但以他對爸爸的了解應該是眼眶含淚,但最後還有克制住情緒,致詞時有說到「妹妹是他從小最不擔心的小孩」,下台還得意洋洋地與媽媽擊掌,更笑曝男方爸爸是佛教徒,但為基督徒的新人背了3段聖經,吳宗憲不忘開玩笑表示自己也要背一下法華經回敬。自己則是微落淚,笑說因為和小妹都穿亮片衣,2人擔心會被刺到肉,整場手牽手「如坐針氈」。

吳姍儒還分享下午新娘進場時,裙子居然不小心弄到門,讓首度嫁女兒的吳宗憲不禁喊「天就是不要讓她嫁,就是捨不得妳嫁」,吳姍儒則不斷跟爸爸說「要放手」。證婚儀式5點結束後,吳宗憲也開心在臉書發文曬合照,寫道:「好啦!他們真的是圈外人⋯但今天結婚了!還是希望他們的喜氣,可以給所有人帶來平安健康的祝福」。

這場婚禮因為疫情一波三折,吳姍儒也說妹妹直到昨天晚上才告訴他們場地,確切的時間更是今天早上梳化時才知道,流程更是保密到家,也沒有邀請任何演藝圈人士出席。她也提到新郎的誓詞很感人,說到2人的愛情得來不易,儘管今天遇上颱風,也無法澆熄他們的愛火,最後不忘替妹妹澄清,沒有雙喜臨門,會按照順序。至於有無帶男友出席,她語帶雙關地回「重要的人都有出席」。