吳則含絕美婚紗照曝光。（孫伊萱攝）

吳宗憲開心曬出與二女兒吳則含的合照。（摘自IG）

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）12日下午與前新北市長朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）低調在台北萬豪酒店完婚，姐姐吳姍儒（Sandy）受訪時透露，婚禮流程很長，雙方爸爸都能言善道，吳宗憲還帶了3張印有歌詞的紙上台，為愛女獻唱比利喬〈Just The Way You Are〉，妹妹在拜別父母時也忍不住爆哭，還說「爸爸是她的鋼鐵人」，不忘引用《復仇者聯盟》中的經典台詞「愛你3000遍」，場面相當溫馨。

吳姍儒表示因為自己坐在爸爸後面所以沒看到，但以他對爸爸的了解應該是眼眶含淚，但最後還有克制住情緒，致詞時有說到「妹妹是他從小最不擔心的小孩」，下台還得意洋洋地與媽媽擊掌，更笑曝男方爸爸是佛教徒，但為基督徒的新人背了3段聖經，吳宗憲不忘開玩笑表示自己也要背一下法華經回敬。自己則是微落淚，笑說因為和小妹都穿亮片衣，2人擔心會被刺到肉，整場手牽手「如坐針氈」。

吳姍儒還分享下午新娘進場時，裙子居然不小心弄到門，讓首度嫁女兒的吳宗憲不禁喊「天就是不要讓她嫁，就是捨不得妳嫁」，吳姍儒則不斷跟爸爸說「要放手」。證婚儀式5點結束後，吳宗憲也開心在臉書發文曬合照，寫道：「好啦！他們真的是圈外人⋯但今天結婚了！還是希望他們的喜氣，可以給所有人帶來平安健康的祝福」。

這場婚禮因為疫情一波三折，吳姍儒也說妹妹直到昨天晚上才告訴他們場地，確切的時間更是今天早上梳化時才知道，流程更是保密到家，也沒有邀請任何演藝圈人士出席。她也提到新郎的誓詞很感人，說到2人的愛情得來不易，儘管今天遇上颱風，也無法澆熄他們的愛火，最後不忘替妹妹澄清，沒有雙喜臨門，會按照順序。至於有無帶男友出席，她語帶雙關地回「重要的人都有出席」。