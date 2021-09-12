中度颱風璨樹持續往北移動，目前位於台北東北方約140公里海面上，中央氣象局表示，南投及東南部海面已脫離暴風圈威脅，但北部風雨將持續到深夜。（取自氣象局）

中度颱風璨樹持續往北移動，目前位於台北東北方約140公里海面上，中央氣象局表示，南投及東南部海面已脫離暴風圈威脅，北部風雨將持續到深夜，花東地區屬於颱風繞行背風面，花東風雨緩和，不過中南部要小心外圍雲系帶來的西南風「回馬槍」，嚴防瞬間大雨。

璨樹撲台螺旋雨帶接力報到 中央氣象局最新說明｜2021.09.12

根據氣象局資料顯示，稍早18時颱風中心位置在北緯25.8度，東經122.6度，即在台北東北方約140公里之海面上，以每小時26轉14公里速度，向北轉北北西進行，七級風暴風半徑180公里，略有縮小。

氣象局簡任技正伍婉華表示，北部風雨仍大，中南部山區也有斷續雨勢，未來數小時颱風仍會持續影響，不過南投與東南部海面已脫離暴風圈威脅，北部海面、東北部海面、台灣海峽北部仍為海警區域；花蓮以北及台中以北地區則為陸區域。

伍婉華指出，從今天凌晨至今，降雨區域主要為宜蘭及苗栗以北山區，累積雨量達100毫米以上，颱風外圍環流帶來雲系也讓北台灣有斷續降雨，不排除有局部較大雨勢，中南部山區也有斷續降雨出現，中部以北降雨深夜後就會逐漸緩和。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周一隨著颱風遠離，環境風場改為西南風，中南部、恆春半島不排除在明天有較大雨勢，今天也適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

周二至周四(14日至16日)西南風逐日減弱，中南部出現短暫陣雨或雷雨的範圍及時間逐漸減少，清晨上午偏向於沿海，午後則轉移至山區，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，北部在西南風仍強的前兩天，午後降雨偏在山區，之後則山區、平地皆有機會。

周五至下周日(17日至19日)水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。20日至22日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。