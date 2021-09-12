棒式平板撐是一種訓練核心的運動，國內外不少在鍛鍊身體的人都會嘗試用此動作來訓練，而這項運動的難度在於他是否能「撐得久」，很多人只能維持短短幾秒就哭天喊地，但核心力量強的人可就不一樣了，他們甚至能維持標準姿勢到一小時以上。

It's official! Daniel Scali achieved the world record for the longest time in an abdominal plank with a record of 9 hr 30 min 01 sec. Daniel has #CRPS and has proved that #NothingIsImpossible. https://t.co/6PFyKbgNhd@Tara_Moss @TPBFinc @CRPSOrangeDay @GWR pic.twitter.com/xBrC9UjUF3 — Painaustralia (@Painaustralia) August 23 2021

最近澳洲男子斯卡利(Daniel Scali)就將棒式平板撐的紀錄推向高峰，在8月時他維持這個動作長達9小時30分鐘之久，被金氏世界紀錄給所採納，算是人類體能極限的一大壯舉，更難能可貴的是斯卡利身染CRPS(複雜區域性疼痛綜合症)這種怪病，還能挑戰成功太不容易。

複雜區域性疼痛綜合症會讓身體不自覺疼痛，斯卡利自從12歲從床上摔下，造成左手嚴重骨折後就開始被此症狀困擾至今，左手會莫名其妙傳出嚴重疼痛感，別說運動了，在一般生活上都會深受其擾，沒想到斯卡利竟然還能打破金氏世界紀錄，棒式平板撐可是需要手臂大量支撐來進行。

而斯卡利這個紀錄也遠遠超過上個製造紀錄的人，上次壯舉是由前海軍陸戰隊士兵胡德(George Hood)於2020年2月所創下，當時他的時間是8小時15分15秒。這次斯卡利9小時30分的成績可是遠遠超越對方1小時15分鐘，這也讓今後想挑戰此紀錄的人格外頭痛了。