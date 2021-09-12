英國媒體近日報導，美國華府正考慮將台灣駐華府使節團「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」。民眾黨立委張其祿今日於臉書發文表示，希望除了名稱外，能有更實質的提升，並應謹慎因應，避免成美中博弈下的「台灣牌」，台灣也不能只寄望或押寶於某一端。

張其祿指出，對於台美外交關係提升及鞏固當然歡迎，但更重要的是台美貿易暨投資架構協定（TIFA）儘速簽訂、新冠肺炎疫苗(含技術)之取得，甚至是重要關鍵技術之引進(如國機國造、國艦國造之關鍵技術)等務實的提升。

張其祿說，台灣正處於美中兩大國的博弈局勢下，華府及北京間互動關係的節制，情勢隨時都有可能變化。現在的台美關係不一定是穩定常態，再堅定的友邦支持及承諾，也隨時可能因其本身的國家利益而遭到被棄，例如近期的阿富汗政府就慘遭美國背棄。

張其祿表示，這已無關乎兩國間是否為「民主自由或價值之同盟」，而是現實政治與利益的算計。雖然台灣在地緣政治及高科技供應鏈上的價值，遠勝於阿富汗，但仍須強化台灣在此等價值上的重要性，才能真正獲得盟邦的支持。

張其祿指出，在美中博弈中，台灣問題依然會扮演著關鍵性的課題。而台灣應了解不能夠完全依賴或押寶一方，因為美中對抗局勢並非完全單向，其亦會有緩解或妥協之情勢出現，而台灣的利益要如何確保？甚至避免成為被妥協犧牲的「台灣牌」，需要有更為靈活的國際及兩岸外交策略，作為因應。