中度颱風璨樹襲台，依據中央災害應變中心統計至今（12日）晚間6時止，全台傳出331件災情，多為路樹倒塌、招牌掉落及民生基礎設施損壞，所幸無人員傷亡，全台累積停電戶數達2萬9274戶，尚有1203戶待修復，相關單位持續搶修中。

中央災害應變中心統計，全台傳出331件災情，發生於北市、新北、基隆、花蓮、台東等縣市，多為路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞、積淹水等災情。

中央災害應變中心表示，仍發布黃色土石流警戒108條，分布於2縣市、4鄉鎮、36村里；累計疏散撤離3174人；共有寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、集集攔河堰 、德元埤、牡丹水庫等6座水庫調節性放水。

花蓮縣、台東縣、屏東縣、新北市等地傳出停電災情，共有2萬9274戶停電，已修復2萬8071戶，尚有1203戶修復中；全台59座基地台損壞、32座已修復、27座維修中。

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