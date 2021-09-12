周興哲（Eric）近來話題不斷，浙江衛視11日播出的《聽說很好吃》節目中，Eric與新人單依純合唱〈永不失聯的愛〉為節目創下高收視，更一舉登上微博熱搜第13名，意外成為節目另類饗宴；此外，周興哲日前加盟東方衛視《我們的歌3》，傳經過首輪成功配對後，他將攜手港星楊千嬅在節目中搭檔合作。

周興哲與單依純前晚首度合作引發轟動，單依純因之前在《中國好聲音》演唱周興哲〈永不失聯的愛〉一砲而紅，優美的聲線讓Eric相當欣賞，因此為她量身打造新歌〈愛我的時候〉並且合唱，已在YouTube拿下近850萬次點閱。

有趣的是，由於疫情影響，〈愛我的時候〉錄製作業全靠線上交流，雙方此次合唱前仍是「網友」，前晚演出總算碰面，周興哲讚賞單依純：「唱歌很動人，沒想到年紀這麼小。」而單依純見到偶像則害羞得不敢說話。

周興哲7月初飛大陸工作，受邀加盟東方衛視《我們的歌3》、擔任A組嘉賓，日前經過首輪配對，傳他將和楊千嬅搭檔，也是兩人首度合作；除了忙於工作，周興哲也在當地買了Keyboard和吉他埋首創作，隔空為他主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》製作電影配樂，加上每天都有不同的視訊會議要開，偶爾安排到高爾夫球場揮杆運動，生活相當忙碌。