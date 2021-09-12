中度颱風璨樹從9日至11日路徑不斷修正，亞太地區6個氣象單位分別做出不同預測，結果從9至11日短短48小時的變化發現，除了日本氣象廳之外，其他氣象單位幾乎都就做出大幅修正，有網友在PTT揭密「為什麼日本預測這麼準」，引起熱議。

今年第14號颱風璨樹不但從強颱減弱為中颱，各國預測路徑也不相同，9日當天包括中央氣象局、美國海軍、南韓氣象局、大陸氣象局、香港天文台都預測，璨樹會從台灣西部北上，只有日本氣象廳預測，璨樹會通過台灣東部海面，結果到了11日，所有氣象單位都往東部大幅修正，只有日本僅微幅調整，幾乎維持原預測路徑。

9日當天亞太6大氣象單位，只有日本預測璨樹颱風路徑偏東。（圖截自PTT/資料來源：國家災害防救科技中心）

11日除了日本微調，其他5個氣象單位都大幅修正璨樹颱風路徑。（圖截自PTT/資料來源：國家災害防救科技中心）

有網友在《PTT》表示，兩天前璨樹要來的時候，各國都預測了一下，大家都笑，只有日本一國的預測路徑偏右，然後過了兩天，日本就幾乎沒變，躺在那等其他國來歸隊，直呼「為什麼日本這麼準？是不是真的有時光機？」

從國家災害防救科技中心的各國預測路徑圖可看出，確實9日時只有日本預測璨樹路徑偏東，到了11日，其他5個氣象單位都大幅修正，只有日本微調。網友則紛紛回應「我觀察很多次了，每次都日本最準」、「好幾次颱風都是最後走向日本最早預測路徑」、「日本已經知道颱風都怕中央山脈會自己閃」。

有網友分析，因為日本這幾年經歷最多個颱風，而且日本人做事最嚴謹，又砸錢做「超級電腦」分析，當然有差，可以預測到雨是下幾點的；不過也有網友回應「日本也有好幾次不準的啊」、「（台灣）氣象局爆準也超多次啊」，認為日本也有不準過，綜觀台灣、日本都有很準跟很不準過，覺得只看一次結果來評斷沒有意義。