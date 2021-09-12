中颱璨樹逐漸遠離 桃園明天正常上班上課 19:102021/09/12 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園明天正常上班上課。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱璨樹持續北上、逐漸遠離，桃園市政府晚間指出，依據中央氣象局發布璨樹颱風警報及風雨預測資料，桃園市明（9／13）日未達停止上班及停止上課標準，明（9／13）日正常上班、正常上課。 中秋連假防疫 台南發快篩試劑 新聞透視》躁進找出路 林智堅小心弄巧成拙 #璨樹 #上課 #上班 #停止 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹颱風逼近 侯友宜：11時後風雨變大提醒民眾做好防颱 09:362021/09/12 生活 綠營強拚大新竹合併 竹市議長批開民主倒車 17:212021/09/12 政治 璨樹襲台 北市何時恢復外送？柯P：外送平台自行判斷 11:242021/09/12 政治 不斷更新》北台灣起風了 璨樹發威17縣豪大雨 一路下到半夜 07:562021/09/12 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 15:322021/09/12 生活 璨樹暴風圈罩全台 今風雨最強！最快深夜解陸警 07:282021/09/12 生活 桃園獲加碼東奧獎金 李智凱：分擔家計 04:102021/09/12 地方新聞 晚間脫離璨樹暴風圈 侯友宜：明天正常上班課 17:492021/09/12 生活 璨樹逼近 桃園新竹嚴陣以待 04:102021/09/12 地方新聞 土石流黃色警戒 桃園復興區預防性撤離 14:092021/09/12 社會 南投近8000生開學考 考驗線上成效 04:102021/09/12 地方新聞 生活熱門新聞 璨樹颱風暴風圈縮小 北部風雨到深夜 中南部慎防「回馬槍」 - 生活 眼鏡蛇闖住宅 大膽婦溫柔勸離 結局網全看傻：哄小孩？ - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 北市餐飲人員確診 麥當勞證實：林森三店已閉店消毒 - 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。