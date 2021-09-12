全球仍處於新冠肺炎大流行時期，接種疫苗可有效降低死亡率以及住院率，因此各國積極提升疫苗覆蓋率。然而若力道過於強大，或許會收到反效果。繼法國強推疫苗護照後引發持續性的抗議示威活動後，希臘（Greece）當地也因政府祭出施打疫苗強制令的措施，引爆民怨，紛上街頭抗議！

Greek health workers protest vaccine regulations

《CNA》（Channel News Asia）報導，雖然人們明瞭需要當前持續存有感染新冠病毒的風險，但他們不願意聽到政府以強制方式進行管制，包含要求佩戴口罩、接種疫苗以及封城等。

日前希臘第二大城Thessaloniki爆發嚴重警民衝突，在數個工會的組織下，多達1.5萬人上走上街頭表達抗議，其中也包含部分醫護人員。他們主要抗議的訴求是反對現任希臘總理Kyriakos Mitsotakis 以強制方式，要求民眾接種疫苗。

在希臘第二大城Thessaloniki上街頭抗議疫苗強制施打政策的群眾，舉起了希臘國旗以及「自由或死亡」的標語。（圖／路透）

在希臘第二大城Thessaloniki的示威抗議中，示威民眾與警發爆發衝突。（圖／路透）

在希臘總理Kyriakos Mitsotakis發表針對經濟情況的年度演講時，抗議新冠病毒疫苗接種計畫的人們在亞歷山大大帝的雕像前抗議。（圖／路透）

強制接種疫苗或許難以令所有人滿意，但若是沒有達成要求還有難以承受的處罰，更令人難以接受！據了解為了加速當地疫苗施打率，有關單位要求第一線醫護人員需要在9月1日前完成第一劑疫苗施打，不然就會被停職。此限一過，就有多達6000人被迫停職在家。

而該國政府看似佛心，給予期限內未接種疫苗的醫護人員「第二次機會」來補救。但是醫療工會向媒體表示，他們擔心照這樣下去，將有超過一萬名第一線醫療工作者被迫離開工作崗位，恐怕會對於醫療體系造成嚴重缺口，在治療新冠肺炎病患還有其他疾病時，恐都將造成問題。因此期待政府可以尋找其他做法。

該國公立醫院工作人員聯合會POEDYN透過聲明表示「我們肯定疫苗，願意接種，但拒絕被官方強迫。」透露出第一線醫護人員的無奈心聲。

截至12日止，根據worldometer網站統計，希臘累積新冠肺炎確診病例為613838例，共有14141人染疫病歿；當前根據Our world in data統計，希臘9月11日新增確診有2167例，對比當前疫情最為嚴重的美國同日有144994人確診，疫情還算平緩。而根據同一網站統計，希臘目前至少接種一劑的人口比已達60.2%。

近日，為對抗Delta病毒疫情，美國總統拜登也宣布最新6項措施，其中包要含求員工 100 人以上的民間企業必須確保員工已經接種疫苗、或至少每周須出示檢測陰性證明，為遏止疫情也開始祭出更具強制性質的防控命令。