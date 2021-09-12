個性獨立又像貓一樣愛撒嬌的「貓系女友」，總是很受男性歡迎，搜狐網命理專欄分享，白羊座、處女座、雙魚座的男性最喜歡會撒嬌的女生，對他們來說，被撒嬌就是被依賴，不僅是傳達愛的方式，更能滿足男性的自信心。

▍1.白羊座

白羊男非常熱情，有點大男人主義，因此愛撒嬌的乖乖牌，對他們有著致命的吸引力，很享受被女友黏著的甜蜜感。當白羊男喜歡上一個人的時候，會常常出現在對方身邊，不僅願意花時間陪伴，更想把一切最好的東西都送給愛人，對另一半非常好。而且白羊男有天生的英雄主義，喜歡幫愛人解決難題，即使身為情場老手，也無法抗拒撒嬌。

▍2.處女座

處女男做人做事都追求完美，對感情也很嚴謹，在擇偶時有著自己的一套標準，即使單身多年，也不會草率踏入一段感情。處女男是典型的獨身主義者，不喜歡強求，也很少主動追求，只喜歡隨遇而安，水到渠成的情感，他們不會輕易喜歡上一個人，可是一旦陷入戀愛後，就一分一秒都離不開對方，顯得有點神經質，越喜歡就會變得越黏人，同時，他們也希望女友可以常常對自己撒嬌。

▍3.雙魚座

雙魚男天生感性，個性細膩又重感情，很享受談戀愛的過程，「愛情」對他們來說就像空氣一樣不可或缺。但他們一旦談戀愛，就容易胡思亂想，常常沒安全感，對他們來說，如果能24小時都跟另一半黏在一起，是最好不過的事情，否則他們就會很煩躁。天真無邪又愛撒嬌的女生是雙魚男的最愛，為了心愛的人，他們什麼都願意做，可以包容愛人的一切，更會百般呵護照顧。