北北基取得共識 周一照常上班上課 19:192021/09/12 中時 張穎齊 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北北基共識，宣布明（13）日照常上班及上課。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱「璨樹」逐漸北移離台，北市府表示，北市府依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（13）日照常上班及上課。 基市府也表示，基市府依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於晚上7時10分宣布明（13）日照常上班及上課。 美不再獨霸 陸介入阿富汗要花大錢 中秋連假防疫 台南發快篩試劑 #北市府 #北北基 #照常上班 #依據 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今中午國5頭城蘇澳路段速限降為40 禁行大型車 10:152021/09/12 生活 中颱璨樹來襲 全台釀212件災情、2.8萬戶停電 14:152021/09/12 生活 璨樹挾大雨北上 農委會發布187條土石流黃色警戒、慎防大規模崩塌 14:032021/09/12 生活 璨樹暴風圈罩全台 台北中午前後狂風暴雨 陸警解除時機曝 06:012021/09/12 生活 石門水庫滿到放水！璨樹雨彈猛炸 全台7水庫警戒排洪 17:582021/09/12 生活 新北中秋禮盒 北海岸風味 04:102021/09/12 焦點要聞 本土新增3確診 北北桃各一 境外再添11例 14:182021/09/12 生活 颱風天逛街泡湯！34間百貨停業 信義區今全休館 09:212021/09/12 生活 璨樹海陸警解除時間曝 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨 16:222021/09/12 生活 守護外送員安全 中市府要求外送平台評估天候妥適分派 10:582021/09/12 生活 柯震東英雄救美慘變狗熊斷雙手狂哀嚎 《鱷魚》北影搶先見客 15:362021/09/12 娛樂 生活熱門新聞 璨樹颱風暴風圈縮小 北部風雨到深夜 中南部慎防「回馬槍」 - 生活 眼鏡蛇闖住宅 大膽婦溫柔勸離 結局網全看傻：哄小孩？ - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 北市餐飲人員確診 麥當勞證實：林森三店已閉店消毒 - 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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