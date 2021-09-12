中颱「璨樹」逐漸北移離台，北市府表示，北市府依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（13）日照常上班及上課。

基市府也表示，基市府依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於晚上7時10分宣布明（13）日照常上班及上課。