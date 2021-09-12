日本職棒巨人隊今年成績並不好，但論及板凳戰力他們可勝過許多球隊，昨天我國好手陽岱鋼臨時被叫回一軍，眼看就能擺脫困境，不過在台灣時間今天下午他又被下放二軍，這次他僅僅在一軍待了15天，而他的空缺由投手古川侑利補上。

另外本季深受職業精神所困擾的好手中田翔也在昨天被下放二軍，他從季初在火腿引發毆打隊友事件，接著轉戰巨人，但低迷的打擊率和散漫跑壘遭到監督原辰德訓斥，前幾天在一次打擊被三振，他甚至回休息區憤怒摔球棒。

這一連串行為也被媒體暗指他離被下放二軍不遠了，沒想到話才剛說完他就被下放二軍，媒體之前還說他要小心，別成為第二個陽岱鋼，結果兩人在短短時間內接連被下放，如今聽起來格外諷刺，不過他們並沒有就此放棄日職生涯，兩人都在今天二軍比賽繳出好表現。

今天陽岱鋼在二軍比賽繳出2打數1安打成績，這支二壘安打也幫球隊貢獻1分打點，另外中田翔則是徹底爆發，猛敲4安灌進5分打點、其中包含一發2分全壘打，兩人合計貢獻6分打點，最後幫助巨人二軍大勝羅德二軍，以9：3大勝。

看來兩人都展現出了極高鬥志，不因被下放就灰心，而陽岱鋼跟中田翔今天可說是通力合作，陽岱鋼本場沒先發，比賽後段代打，7局敲二壘方向滾地球靠失誤上壘，9局敲出左外野方向二壘安打，進帳1分打點，隨後再靠著中田翔安打跑回分數，目前陽岱鋼在二軍打擊率是.244。