新北市某板橋幼兒園群聚及社區感染案，板橋某大樓B棟清空後送往集中檢所，A棟約有473人列為「自主健康管理」對象，由於部分民眾先前已預約接種疫苗，但為配合防疫管制無法前往醫療院所接種，新北市衛生局將以專案方式處理，台北醫院醫療團隊明天將進駐社區設置接種站，預計施打300劑AZ疫苗。

衛生局強調，此專案首波施打的是A棟自主健康管理的社區民眾，待B棟居家隔離的住戶隔離期滿後，也會提供疫苗安排專案施打。

衛生局表示，板橋某社區感染因基因定序確認為感染力強的Delta變種病毒時，便立即向中央疫情指揮中心反應，應比照屏東Delta變種病毒感染的處理方式，到社區進行專案施打疫苗；加上近期第7輪疫苗展開施打，該社區不少民眾已經預約完成，卻因為自主健康管理期間無法前往醫療院所施打，因此向中央疫情流行指揮中心反應。

中央最終決議將由台北醫院明天上午10時至下午1時及晚上8時至10時，到該社區大樓大廳提供接種服務，施打300劑AZ疫苗；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」的住民，不包括已施打第一劑及18歲以下未成年的住民。

衛生局提醒，該社區民眾請依照社區大樓主委通知，以「未上班者上午時段，上班者晚上時段」為接種時段的原則，採逐層到一樓大廳施打，接種過程務請注意維持安全距離並避免群聚。