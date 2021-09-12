恆春北門城牆遭撞，警方循線找到肇事駕駛。(警方提供)

璨樹颱風遠離台灣，但恆春警分局11日下午5時許接獲民眾通報表示，恆春古城北門疑遭不明車輛衝撞，影響人車通行，警方獲報立即前往現場查看，將循線肇事到案說明，並依法咎責。

恆春警分局四組組長陳信豪表示，肇事現場並未發現有車輛衝撞及動彈不得情事，現場亦無監視畫面，但警方仍依民眾指述特徵，擴大調閱路口監視器，發現為陳姓民眾駕駛營業大貨車所為。

陳信豪說，北門雖可通行汽車，但有車高2.1公尺限制，路旁並設有警告標誌，因該車車身過高自撞城門，後因無法通過便倒車離開現場，造成北門城門出入口有磚塊碎石掉落遺留現場，警方除蒐證外並清理路面以防止其他用路人發生事故，現場無人員受傷情事。

至於陳姓駕駛涉嫌道路交通管理處罰條例第62條1項規定肇事後逃逸，警方已通知陳男到案說明，另毀損城門部分也將通知屏東縣政府文化處依文資法究責。恆春警分局呼籲，城門前後都有提醒車輛注意高度警示，應注意自身車輛高度，請勿強行通過，以免造成交通事故。