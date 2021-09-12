琳琳透露，遭到不明人士以金紙下咒，上頭清晰可見「鄭怡琳」三字，此外還畫上了人形圖樣。（翻攝鄭怡琳臉書）

彰化縣鹿港鎮百年餅店「鄭玉珍」千金鄭怡琳，10日在臉書透露，當廟公的表哥提醒她，有人在金紙寫上她的名字與家中餅店名下咒，讓她十分害怕。警方循線調查後，發現為一名自稱是鄭怡琳的鐵粉所為，原因則是想問神明為何會遭到鄭怡琳封鎖。

鄭怡琳為彰化百年餅店「鄭玉珍」的千金，同時也為一名街頭藝人，經常在臉書上直播展現好歌喉，而鄭怡琳長相甜美，在臉書上擁有近10萬粉絲，經常可在彰化鹿港街頭看見她的身影。

而鄭怡琳10日在臉書發文，透露日前接到擔任廟公的表哥電話，表哥稱，有一位民眾用金紙下咒，在上頭寫上她的名字以及家中餅店名，表哥更要她近期盡量避免隻身一人。

鄭怡琳將拿來下咒的金紙照片放上臉書，直呼自己受到不少驚嚇，鄭怡琳也說，因為此事至少三天睡不好，看到上頭寫著她的名字與畫像，實在覺得非常詭異。

針對此事，鹿港警方主動介入調查，循線找到在金紙上作畫之人，原來是一名自稱是琳琳鐵粉的男子，因為突然遭到鄭怡琳封鎖，才找上神明想詢問究竟原因為何。