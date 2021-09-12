周一要上班，不要BLUE！原被視為強颱的璨樹颱風，持續往北移動，減少對台灣的威脅，台中市政府宣布，13日（星期一），台中市包括和平區照常上班、照常上課。
市府表示，依據中央氣象局預報資料，台中市明日風力及降雨量均未達停止上班及上課標準，13日照常上班、照常上課。
因應颱風後可能帶來降雨，市府表示，已做好整備，各單位持續警戒，全力以赴守護城市安全。
市府也提醒，市民於颱風期間除避免進入山區外，對於行經地下道低窪地區，務必提高警覺並注意淹水警示，避免發生危險及造成財產損失。
周一要上班，不要BLUE！原被視為強颱的璨樹颱風，持續往北移動，減少對台灣的威脅，台中市政府宣布，13日（星期一），台中市包括和平區照常上班、照常上課。
市府表示，依據中央氣象局預報資料，台中市明日風力及降雨量均未達停止上班及上課標準，13日照常上班、照常上課。
因應颱風後可能帶來降雨，市府表示，已做好整備，各單位持續警戒，全力以赴守護城市安全。
市府也提醒，市民於颱風期間除避免進入山區外，對於行經地下道低窪地區，務必提高警覺並注意淹水警示，避免發生危險及造成財產損失。
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