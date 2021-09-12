台北市長柯文哲夫人陳佩琪醫師表示，買齊國際認證的疫苗，讓民眾能自由選擇，打得安心，是政府責無旁貸的責任，不要再說什麼不要挑疫苗、輪到你就去打之類的。前民進黨立委郭正亮對陳佩琪的言論表是贊同，並忍不住直言，看到韓國去催貨莫德那疫苗成功了，衛福部長陳時中和衛福部也應該去催貨。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣的莫德納疫苗，若不算美國捐贈的，到貨率並不高，他並對陳時中喊話，指韓國方面去催貨且成功達陣了，衛福部也還是應該去催貨。

郭正亮認為，接種了莫德納的人盡量讓他們再打莫德納，全世界只有加拿大是莫德納混打BNT，歐洲則是因為先打了AZ然後才混打其他疫苗，而美國不缺疫苗，莫德納和BNT都是同一種疫苗打2劑，沒有混打，加拿大是比較奇怪的例子，可是這種例子非常少。

郭正亮指出，最近有一些數據顯示出，BNT疫苗打在12-17歲的男生身上有副作用，因此美國也有一些人開始考慮相對風險，讓18歲以上的人打BNT沒什麼問題，但12-17歲族群接種可能還是會有風險，人家做很細，各種風險相對評估就慢慢越來越清楚，「陳佩琪立場我同意，你要考慮的是副作用小，但保護力要足，這才是好疫苗」。

郭正亮更說，如果自己把自己照顧得很好，就可以等自己想要的疫苗，不用很委屈的說人家叫你去打就去打。