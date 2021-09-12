911事件已於今年9月11日屆滿20年，遭受恐攻的地點紐約也於同日舉行紀念儀式，勾起許多罹難者家屬傷心回憶。為了兌現競選承諾，以及回應911事件受害者家庭的訴求，美國總統拜登（Joe Biden）於本月3日簽署行政命令，下令6個月內解密911事件機密文件，如今首波令人難以置信的消息已被FBI正式曝光。

根據外電報導，FBI在911事件滿20週年當日公布的首度曝光的16頁機密文件，內容指出一名沙烏地阿拉伯領事官員以及一名疑似沙烏地阿拉伯情報人員，在911恐怖攻擊事件發生之前，在洛杉磯替至少兩名的沙烏地阿拉伯劫機者提供後援相關細節。換言之劫機者在美國有同夥接應。

據了解，有多方文件致始FBI對於沙烏地阿拉伯公民Omar al-Bayoumi起疑。他自稱在洛杉磯唸書，但FBI懷疑他就是該國的情報人員，參與了提供旅行援助、住宿與資金的工作。911劫機者中最先抵達美國的是Nawaf al-Hazmi及Khalid al-Mihdhar兩人，而據了解在2000年2月期間在餐廳與Omar al-Bayoumi相遇，他協助兩人在聖地牙哥租下一棟公寓。

911恐怖攻擊事件發生後，傳出恐攻事件的19名劫機者中有15名來在沙烏地阿拉伯，當時美方調查懷疑事件幕後主使者是基地組織首腦的奧薩瑪賓拉登（Osama bin Laden），而他就是出身自沙烏地阿拉伯當地顯赫的家族。

根據先前外電報導，拜登之所以簽署行政命令，決定在6個月內公開對於911事件的調查文件，是為兌現當時的競選承諾，他也在簽署文件時表示「在那悲慘的一天即將迎來20周年之際，我很榮幸兌現承諾」。

今年8月6日，超過1600名911事件的受害者或其家屬發表公開信，要求拜登解密聯邦政府調查911事件的相關機密文件，藉以了解沙烏地阿拉伯有否資助或協助「基地」恐怖組織，若不公開，就不歡迎拜登參加任何與911事件20周年有關的紀念儀式或追悼活動。對此，美國司法部8月9日回應說，將就公開相關機密文件進行審核，以挑選適合公開的資訊，FBI將盡快分批公布。而上述爆出的接應者消息，便是首波資訊。

回顧911事件，發生在2001年9月11日，恐怖分子劫持美國4架民航客機，其中前2架撞塌紐約世貿中心雙塔，1架撞毀華府近郊五角大廈的一角，1架在賓州墜毀，4架客機上無人生還。這一連串恐攻導致約3000人死亡，並造成數千億美元經濟損失。美國認定當時藏匿在阿富汗境內的「基地」組織首腦賓拉登為元凶，於2001年10月對阿富汗發動反恐戰爭。