台北股市本周呈現先跌後漲，先跌原因是美股漲高拉回整理，加上周三盤中傳出新冠肺炎有50個人確診，讓行情一度往下回測，好在當天實際確診人數只有7人，周四行情也開低走高，周五更進一步大漲170點，加權指數重新站回所有均線，下周行情似乎大有可為。

值得留意的是外資的動作，最近兩周外資在台股買超1200億，有別於過去一年半以來賣超的情形，而外資期貨空單一度下降到1.1萬口(周五又回升到1.4萬口) ，這是兩年來外資期貨空單的新低，配合近期台幣也升直到27.69元，外資非常有可能要做多台股。

最近一周外資買超最多的是群創逾5萬張，第二名是台積電也是超過5萬張，最弱勢的面板在本周也止跌，晶圓代工台積電本周最高也來到638元波段新高，按此趨勢不變的話，配合加權指數也站上所有均線，已經站在攻擊發起線，下周有可能持續再往上攻擊，當然觀察成交量最好能放大到3500億以上，下檔支撐暫看月線支撐17105點，只要月線不破，那麼大盤都是偏多看待。

另外，再從投信近一周買超標的來看，第一名是中鋼買超1.3萬張，中鋼其實上半年已賺1.6元，配合中國大陸寶鋼也創新高(今年以來漲幅已經超過5成) ，反而是中鋼近期都在整理，若再加上美國基建，筆者相信整理過後，以中鋼為首的鋼鐵股應會有一波行情。

再來近一周投信買超第二和第三名分別是聯電和世界先進，剛好呼應外資買超的台積電，顯見晶圓代工在進入下半年的成長幅度會相當驚人，投資人可以先觀察晶圓代工未來走向。另外雖然IC設計有可能被晶圓代工調漲壓縮毛利，但筆者認為應該是短空，基本上像台積電不太可能一次漲足20%，且如聯發科和聯詠等大廠IC設計有能力跟客戶轉嫁成本，以聯詠8月營收還創歷史新高的狀況下，今年獲利絕對超過50元，目前本益比已經低到9倍左右，將是合理可以買進價位。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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