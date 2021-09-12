宜蘭縣蘇澳鎮南方澳地區的一家肉圓店，今天（12日）在璨樹颱風過後，招牌遭吹壞，曾姓老闆在傍晚4時許準備自行修繕時不慎墜地，因頭部重擊地面，宜蘭縣消防局獲報後緊急派員到場，經送醫後仍告不治。

這家位於南天宮旁的肉圓店，在地方頗具名氣，也是道地的小吃之一，今天璨樹颱風逼近宜蘭，雖然未造成重大災情，但肉圓店的招牌被強風吹歪，65歲的曾男查看損失後決定自行修繕。

但曾男不慎墜落地面後倒地不起，員警與救護車抵達後，救護員現場實施心肺復甦術，但曾男到院急救後仍告不治。附近民眾稱，曾男明天要做生意，當時曾男修繕招牌時，疑因過程中招牌忽然傾斜，曾男重心不穩跌落地面。

不過，宜蘭縣災害應變中心的處置資料，並未將這起意外列入。災害應變中心表示，該案墜落時轄區並無風雨，並非是強風所致而墜落，直接致死原因應與颱風無關，因此未列入颱風直接災害，警方等單位會詳細調查。