911恐攻20周年最不受歡迎人物之一札瓦希里現身了。追蹤伊斯蘭極端組織網路活動的賽德（SITE）情報集團指出，去年底被盛傳死於軍事突襲的「基地」組織首腦札瓦希里在911事件20周年釋出的一段60分鐘影片裡現身，不但活著，還受到阿富汗塔利班政權庇護。

根據《以色列時報》報報導，札瓦希里（Ayman al-Zawahiri）在視頻中表示，經過20年的戰爭，美國支離破碎，終於從阿富汗撤軍了。

不過賽德集團總監卡茲（Rita Katz）稱，11日釋出的視頻裡，札瓦希里提到美國自阿富汗撤軍，卻未提及塔利班重新執政，而撤軍一事早說了很久，顯見這視頻並非近日所拍。

此外，卡茲還點出，札瓦希里提到了與基地組織有關聯的「聖戰保衛者」組織在敘利亞對俄羅斯軍事基地的突襲行動。而該行動發生於今年1月1日，顯示就算謠傳札瓦希里已死，至少也是在今年1月敘利亞俄軍基地遇襲之後。

2011年時任基地首腦的賓拉登遭美軍擊斃後，由埃及裔的札瓦希里繼任，有關他的死訊每幾年就會傳一次。不過迄今並無可靠消息能證實札瓦希里已死，只是有些媒體報導他生了重病。