周渝民在《逆局》被誣陷入獄。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在《逆局》是淪階下囚的絕頂聰明律師。（愛奇藝國際站提供）

周渝民（右）與飾演刑警的朱軒洋進行魔鬼交易。（愛奇藝國際站提供）

周渝民（右）與飾演刑警的朱軒洋進行魔鬼交易。（愛奇藝國際站提供）

周渝民（右）與飾演刑警的朱軒洋進行魔鬼交易。（愛奇藝國際站提供）

周渝民近年嘗試多種不同劇種，展現好演技。（UNIQLO提供）

金鐘視帝周渝民（仔仔）在愛奇藝劇集《逆局》飾演身兼心理剖繪專家、殘暴施虐案嫌疑重犯的律師梁炎東，暌違台劇將近10年的他坦言，很開心終於等到比自己年輕的台灣幕前幕後人才都上來了，相較於其他年輕演員戲外都尊稱他「仔仔哥」，與他對戲不少的熱血菜鳥刑警朱軒洋，日前在首映會上卻頻頻直呼他「仔仔」，他對此不以為意笑說不在意，「怎麼稱呼看他自己的想法，他有事相求時就會叫我仔哥！」

40歲的仔仔與炙手可熱的新生代潛力男星朱軒洋相差18歲，仔仔稱讚他真實也很認真，不怕被說老的他還笑說「我可以生出他耶！」劇組連小他兩、三歲的兩位導演莊絢維、陳冠仲都叫他「仔仔哥」，被大家暱稱「小朱」的朱軒洋卻時而叫他仔仔時而叫仔哥，他大氣表示對這個不是很在乎，「有時我自己一時沒注意，也會直呼長輩小名」。

仔仔過去曾有咬字「ㄣ ㄤ 」不分的發音問題，這次飾演的律師既聰明且個性內斂沈穩，進行分屍案心理剖繪及案情分析時台詞又特多，看似挑戰更大，他坦言發音困擾「是我人生會一直碰到的事情，我也擔心」，每當太累、太放鬆，記憶力不夠集中時，還是會講錯，「拍戲時我必須不斷讓自己保持在專注的條件之下，才能避免講錯！」但不諱言這次拍戲也有累到失去專注力而講錯的時候，「朱軒洋就碰過一兩次，輪到拍我時，因為拍攝時間已經很久、我精神疲乏，忽然來個特寫鏡頭，就會看到我累的樣子，講話會飄，他就笑出來」。

這次他飾演的律師雖絕頂聰明、善於分析，卻因受誣陷而成為施虐致死案重嫌犯，淪為在獄中慘遭痛毆、勒脖凌虐的階下囚，他透露，本來在做角色建構時，編劇寫得太嗨，把梁炎東寫得太強，甚至「1個人打5個也不落於下風」，「但我覺得不需要經營這塊，又能打又聰明實在太完美，他最厲害的是腦子，太完美會顯得其他人很笨，動作戲的表現，就交給年輕的任非（朱軒洋）去做，兩個角色才能明顯區別！」所以他主動提議不能讓這角色太無敵、沒有逆境困境，「需要減法，把不需要的拿掉！」甚至連遭勒脖到窒息的戲要演到如此逼真，都是他自己要求的，換言之，那麼多獄中被痛毆、受虐戲都是他「自找的」。

《逆局》上架播出後好口碑不斷，仔仔以滄桑囚犯模樣展現沉著冷靜分析的另類酷帥，被誇帥到炸裂，影帝級好演技也被讚爆，他表示，當初給自己的期許目標都有達到，「現在看起來還可以更好，但那已經是我在當下能發揮最好的能力表現，是當時自己的極限、完美演出了」，雖然他是那種杞人憂天、永遠覺得自己不夠好、一拍完戲的下一秒就在思考「還有另一種可能性嗎」，不會輕易放過自己的人，但現在的他已經體悟到「真的沒必要塑造那種可能性」，只要當下發揮到最好的表現就好。