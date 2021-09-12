未列入警戒區域 屏東縣明正常上班上課 20:152021/09/12 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣政府晚間宣布，13日正常上班上課。（林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依中央氣象局預報資料顯示，屏東縣未列入警戒區域，屏東縣政府晚間宣布，13日正常上班上課。 北北基取得共識 周一照常上班上課 嘉縣拚觀光 力推民雄美食路線 #正常上班上課 #屏縣 #中央氣象局預報 #資料顯示 #屏東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日郵局群聚感染 6萬封信無法投遞 12:432021/09/12 國際 璨樹漸遠離 台中市13日照常上班、照常上課 19:502021/09/12 生活 中颱璨樹逐漸遠離 桃園明天正常上班上課 19:102021/09/12 生活 璨樹來襲 明霸克露橋便道封閉 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹暴風圈罩全台 台北中午前後狂風暴雨 陸警解除時機曝 06:012021/09/12 生活 璨樹颱風逼近 侯友宜：11時後風雨變大提醒民眾做好防颱 09:362021/09/12 生活 璨樹颱風往北走 全台尚有4503戶未復電 10:562021/09/12 財經 璨樹挾大雨北上 農委會發布187條土石流黃色警戒、慎防大規模崩塌 14:032021/09/12 生活 璨樹襲台 北市何時恢復外送？柯P：外送平台自行判斷 11:242021/09/12 政治 屏東文化志工隊 獲全國績優團體獎殊榮 16:352021/09/12 寶島 璨樹海陸警解除時間曝 螺旋雨帶報到 北部暴雨下到清晨 16:222021/09/12 生活 生活熱門新聞 璨樹颱風暴風圈縮小 北部風雨到深夜 中南部慎防「回馬槍」 - 生活 眼鏡蛇闖住宅 大膽婦溫柔勸離 結局網全看傻：哄小孩？ - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 幼兒園群聚燒進桃園 大溪夫妻檔接連染疫 北桃通勤足跡曝 - 生活 首例！板橋某社區473人自主管理 指揮中心專案打AZ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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