今天對於NBA來說是個非常盛大的日子，因為又有新的一批傳奇巨星正式進入名人堂，其中包含「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)、「龍王」波許(Chris Bosh)、克里斯韋伯(Chris Webber)、「大班」華勒斯(Ben Wallace)以及公牛傳奇名將庫柯奇(Toni Kukoc)。

Toni thanks MJ Scottie Jerry Reinsdorf Jerry Krause Chicago and Bulls fans ❤️ pic.twitter.com/ZpDEmCpETb — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 12 2021

在名人堂致詞中每個人都說出許多動人的故事，華勒斯成為首位以落選秀之姿站上名人堂舞台的球員，他說：「如果你不全力以赴，你心中的籃球夢就很難實現，我從最底層開始打拚，到了最終我成為了贏家。」整場致詞激勵人心。

另外庫柯奇對於年輕球迷可就比較陌生了，不過在麥可喬丹(Michael Jordan)所帶領的公牛王朝中，他是不可或缺的角色，而今天他的引薦人正是麥可喬丹，他說：「我不認為其他人有比喬丹更適合站在我身邊，他以各種方式影響了我的人生。」

接著他還提到在公牛的往事，他說：「能在史上最佳教練菲爾傑克生(Phil Jackson)和溫特(Tex Winter)底下打球，和史上最偉大球員喬丹一同訓練，向他學習，也向皮朋Scottie Pippen)、羅德曼(Dennis Rodman)等名人堂球星學習。我們球隊內部訓練甚至比正式比賽還要更難打。」

庫柯奇也曾經在國際賽場和喬丹、皮朋交手，當時他是南斯拉夫主力戰將，不過對上了美國隊則吞下敗仗，他說：「我要感謝喬丹、皮朋在92年巴塞隆納奧運會上，狠狠的修理了我一頓，這激勵著我，讓我去努力訓練並成為公牛陣中的重要一員。」言詞中不斷向他們致敬且抱以感謝。