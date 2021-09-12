2000年9月11日，基地組織挾持民航機衝突紐約世貿大樓，史稱911事件。為了對抗恐怖團體「基地組織」，美國進軍伊拉克擒拿海珊，進軍阿富汗打跑了極端伊斯蘭團體塔利班(神學士)，然而20年後的現在，塔利班又重新建政，反恐戰爭到來到似乎是一場空。

在美國和世界紀念 911恐攻襲擊事件的20週年之際，但相當諷刺的塔利班也刻意將新政府開國大典訂在這一天，在阿富汗總統府上空升起了白底的阿富汗伊斯蘭酋長國國旗。為美聯社報導，塔利班文化委員會多媒體部門負責人穆塔奇(Ahmadullah Muttaqi)說，這面印有古蘭經清真文的白色橫幅，就是未來的阿富汗國旗，由塔利班臨時政府總理阿洪德( Mohammad Hassan Akhund)在低調的儀式上懸掛。

塔利班成立的「阿富汗伊斯蘭酋長國」國旗，白底上面寫清真詞，與沙烏地阿拉伯的國旗很相似。(圖/美聯社)

升旗儀式標誌著新政府工作的正式開始，在本週早些時候，塔利班發表了全男性、全塔利班成員的政府內閣，最高元首：希巴圖拉·阿胡恩扎達（Hibatullah Akhundzada）、總理：穆罕默德·哈桑·阿洪德（Mullah Mohammad Hassan Akhund）、 內政部長：希拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）、4. 副總理：阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）、5.國防部長：穆罕默德·雅昆布（Mohammad Yaqoob），許多人都是有國際恐怖份子身分的。

20年前9月11日，美國遭到恐怖攻擊的那一天，喀布爾的收音機也在報導這則新聞，當時塔利班稱「對美國的戰爭已經開始」，不過美軍僅用2個月的時間，就將塔利班趕出了喀布爾，到 2001年12月7日，他們在坎大哈南部的最後據點被美軍攻破，塔利班進入農村、山區打起游擊戰。

如今塔利班重返喀布爾，這是塔利班第2次執政，也出現一些不同。喀布爾的人口20年前多的多，達到500萬人，而且許多服務業營業了20年。在 1990 年代塔利班第1次執政時期，理髮店被禁止。現在塔利班准許他們繼續營業，民兵可以修剪最流行的髮型，即使他們的鬍鬚仍要按照他們的宗教信仰保持不變。

但是，塔利班仍然是個極端的原教旨主義，特別在女性地位上不願妥協，從他們進城的那一天，阿富汗婦女團體發起了許多起抗議，但塔利班的暴力打壓愈來愈明顯。

原本立志成為阿富汗跆拳道女選手的瑪茲妲‧哈米迪(Marzia Hamidi)說，塔利班的回歸，粉碎了她的夢想。在最近的一次抗議活動中，她被塔利班捕，並指控她是「西方國家的間諜」。所幸被拘留幾天後被釋放。

她說：「或許今年最晚明年，為了自己的生涯發展，將不得不離開家園。」

她嘆口氣說：「不是每個阿富汗人都起身反抗塔利班，大多數阿富汗男人竟同意塔利班對女性的看法，以及他們對女性的限制。」

「注意到了嗎?阿富汗的抗爭都是女性發起的，維護婦女的權利，不會讓阿富汗男人走上街頭。」

塔利班發動的女性遊行，表達對塔利班的支持。(圖/美聯社)

塔利班規定的女性在外行動的裝扮。(圖/美聯社)

為了稀釋阿富汗婦女的抗爭影響力，塔利班甚至策劃了一場支持自己的女性集會。在喀布爾大學教育中心的禮堂裡，有幾十名由黑色罩袍包裹嚴實的婦女，讚揚塔利班的重新執政，批評過去20年來，西方造成的錯誤婦女權力觀念。

這些看不清面孔的婦女們在場地外短暫遊行，揮舞著標語牌寫著：「離開的婦女不能代表我們」，指的是成千上萬因害怕塔利班鎮壓婦女權利而逃離的女人。還有一個標語寫「我們不想要男女同校」。