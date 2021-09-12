Delta病毒來勢洶洶，台灣因疫苗嚴重缺乏，大多數人無疫苗可打。而新加坡完整接種兩劑疫苗有79％、日本48％、南韓35％，台灣卻只有4.2％。國民黨中央委員連勝文嗆問蔡政府，台灣數百萬民眾，究竟何時才能打到第二劑疫苗？

連勝文12日在臉書貼文表示，根據專家說法，面對Delta病毒僅施打一劑疫苗，保護力不足。且隨時間拉長，保護力會大幅下降。而民進黨政府，在新冠疫苗政策上犯下嚴重錯誤，現在必須告訴台灣數百萬民眾，究竟何時才能打到第二劑疫苗？尤其是很多年輕人連第一劑都還沒打的情況下，台灣到底要什麼時候才能達到80%的人完整接種兩劑，以順利終結疫情？

連勝文接著表示，依照許多專家的看法，台灣要打到兩劑，恐怕至少要到明年了。若真的像台大兒童醫院院長黃立民教授所稱，面對Delta病毒，只打一劑疫苗等於白打，明年所有民眾等於必須重新施打疫苗，才會有保護力。而現在政府手上已採購的歐美疫苗，根本不夠全台民眾接種兩劑。

連勝文指出，歐美先進國家都已經開始打第三劑了。民進黨政府與其花8000億納稅人的錢作為疫情救濟金，更應該放棄意識形態，趕快加購BNT疫苗，或是再向美國老大哀求拖捨更多莫德納(Moderna)，以免台灣民眾的健康及生活永遠受到疫情威脅。

連勝文認為，國民黨作為在野黨，不能再像過去一年，面對疫情及疫苗的問題，進退失據，應該與其他民間團體一起努力，幫台灣民眾爭取歐美高效能疫苗，這樣才是真正對得起所有國民黨的支持者。