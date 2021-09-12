原訂上周六進行的3X3.EXE聯盟賽南區男子組第一回合賽事受雨勢影響，未完成的場次今12日移師台中市南屯運動中心進行，台中夢想家青年隊面對老經驗的高雄富明國際xTGF，18歲小將余祥平手感火燙飆進致勝外線，助球隊以21比19勝出，將冠軍留在台中。

3X3.EXE聯盟賽台中站今在南屯運動中心進行，室內場館不受風雨影響，而疫情之下聯盟依據防疫計畫做好各項防疫工作，賽事在台中市政府運動局與南屯國民運動中心茆逸榮執行長的支持下，採閉門賽方式完成。

台中夢想家青年隊以義守大學球員為班底，小組賽首戰有學長「小白」白曜誠的致勝外線帶頭，以21比19擊敗台南啟碩Apex開胡，儘管第2戰不敵經驗老道的高雄富明國際xTGF，但兩隊再次碰頭就是在冠軍賽。

高雄富明國際xTGF在此回合賽事登錄4名球員包括SBL退役球星林金榜及3X3經驗豐富的劉衍謙、劉丁維及射手王繁宇，而面對這些沙場老將，台中夢想家青年隊毫無畏懼，冠軍賽兩隊互飆外線打得激烈。

余祥平從4強賽開始手感加溫，冠軍賽最後關頭更展現強心臟，一記外線出手絕殺高雄富明國際xTGF，助球隊帶走第1回合冠軍，個人單回合4戰共飆進10顆外線，屢有關鍵表現的戴偉則拿下此回合FMVP。